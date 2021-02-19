بعد إطلاقه رسميًا.. «التخطيط» توضح أبرز معلومات عن «تأهيل القيادات النسائية»
الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:17 م
أميرة ممدوحطباعة
نشر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط- إنفوجرافا يوضح أهم شروط الالتحاق بالنسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لـ 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الإدارية العليا، وفيما يلى أبرزها:
- 100 قيادة نسائية بالمناصب الإدارية العليا مستهدفين بوزارات الزراعة، الصحة، التعليم، البيئة ممن يتعلق عملهم بالتنمية المستدامة بالدول الإفريقية، وكذلك الباحثات والمدربات بالمراكز البحثية والتدريبية ذات الصلة.
- البرنامج يستهدف المتدربات فى الفئة العمرية من 40-55 عامًا.
- مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة.
- إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل.
- تحرير استمارة التسجيل وإرسالها مع السيرة الذاتية عبر البريد الإلكترونى إلى [email protected]
- أن يكون الحد الأدنى لسرعة شبكة الاتصال المطلوبة للتشغيل تجفق الفيديو لا تقل عن 4 ميجابايت لدى المتدربات.
- آخر موعد لتلقى طلبات الترشح 1 مارس 2021
- لغة التدريب الإنجليزية والفرنسية.
- البرناج التدريبية يتم عن بعد خلال الفترة بين 10-28 مارس 2021.
- 100 قيادة نسائية بالمناصب الإدارية العليا مستهدفين بوزارات الزراعة، الصحة، التعليم، البيئة ممن يتعلق عملهم بالتنمية المستدامة بالدول الإفريقية، وكذلك الباحثات والمدربات بالمراكز البحثية والتدريبية ذات الصلة.
- البرنامج يستهدف المتدربات فى الفئة العمرية من 40-55 عامًا.
- مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة.
- إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل.
- تحرير استمارة التسجيل وإرسالها مع السيرة الذاتية عبر البريد الإلكترونى إلى [email protected]
- أن يكون الحد الأدنى لسرعة شبكة الاتصال المطلوبة للتشغيل تجفق الفيديو لا تقل عن 4 ميجابايت لدى المتدربات.
- آخر موعد لتلقى طلبات الترشح 1 مارس 2021
- لغة التدريب الإنجليزية والفرنسية.
- البرناج التدريبية يتم عن بعد خلال الفترة بين 10-28 مارس 2021.