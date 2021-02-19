«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

كتب الشاعر الفاجومي، أحمد فؤاد نجم، عدة قصائد كفوازير تشير إلى نجوم كرة القدم، أبرزها تحمل عنوان «يا كباتن مصر» اضطر فيها إلى أن يكونَ محايدًا، ولا يعلن انحيازه الصريح إلى أي فريق، حتى تناسب دعم المنتخب الوطني:

يا كباتن بلدي يا حبايبنا

يا شموع بتنور ملاعبنا

ع الأرض الخضرة العربية

ما تخلوش غالب يغلبنا

إن كان ع الفن احنا بلاده

واحنا اللي بنصنع أمجاده

وإن كان ع المجد احنا ولاده

والنصر مابيسبش ركابنا

وتحولت بعض قصائده إلى فوازير مسجلة للإذاعة في انتظار حلول المستمعين كي تخلق جوًا تفاعليًا، كانت الفزورة تقرأ كجملة شعرية سريعة عن صفات لاعب، وتنتظر رسائل المستمعين الذين يقولون من هو؟.. وإذا لم يتعرف عليهم القراء فلينظروا الحل في الصفحة الأخيرة من الديوان.. ومن بين «الفوازير»:

أنا البعبع أنا العفريت

أنا النملة اللي هزمت فيل

ولو خزنت ولا مشيت

تكهرب سنجتي العناتيل

وليا في غلبهم حواديت

بتتغنى ولا المواويل

ووصف «العناتيل» للاعبي الأهلي مأخوذ من الناقد الرياضي، نجيب المستكاوى.

يخترق نجم المدرجات، من جديد، ويكتب هتافًا عامًا لجمهور الأهلي:

يا أبو الفانلة الحمرا

يا أهلاوي يا أصيل

خلي الإيدين السمرا

ترفع لك المناديل

وياخدنا النصر في غمرة

ننشد لك المواويل

وفي هتاف مقابل لجمهور الزمالك، يقول:

يا محني ديل العصفورة

زمالك هي المنصورة

وح نفضل دايمًا في الصورة

والتالتة ويا المقطورة

ح يفنوا على نغم الكورة

يا محنِّي ديل العصفورة