«مستقبل وطن» يتبرع بكمامات لقطاع الصحة بالوادي الجديد

دعم حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، قطاع الصحة بالوادي الجديد بكميات من الكمامات لمواجهة فيروس كورونا.وزار وفد من حزب مستقبل وطن، بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب، الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.أكدت آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي لها، اليوم الجمعة، تبرع الأمانة بـ 50 عبوة كمامات وتسليمها لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم.وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.