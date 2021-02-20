مؤسسات إعلامية دولية تختار مصر كمقصد سياحى أمن فى 2021

نشرت عدد من الوكالات الأجنبية والمواقع المتخصصة في السفر مؤخرا عدد من التقارير التي تدعم السياحة المصرية واختيارها مصر كمقصد أمن للسفر خلال العام الجاري.ونشرت جريدة التليجراف "التليجراف The Telegraph" البريطانية للمرة الثالثة على التوالي تقريرًا عن السياحة في مصر، حيث اختارت القناع الذهبي للملك الشاب توت عنخ آمون كأحد الأيقونات السياحية في العالم التي يجب مشاهدتها خلال فترة حياتك.وقدم التقرير وصفًا دقيقًا لهذا القناع وتصميمه، حيث أشار إلى أنه يتكون من طبقة من الذهب الخالص المرصع بالأحجار الكريمة والنصف كريمة، بالإضافة إلى أنه من القطع الفريدة التي أبهرت العالم وزادتهم ولعًا بالحضارة المصرية العريقة.وأوضح التقرير أن هذا القناع يُعرض بالمتحف المصري بالتحرير، ومن المقرر أن يُنقل مع باقي كنوز الملك الشاب إلى المتحف المصري الكبير.وتطرق التقرير لاستعراض التفاصيل الخاصة بقصة اكتشاف عالم المصريات هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي في عام 1922 وما تم اكتشافه بداخلها، وسرد بعض المعلومات عن الملك توت عنخ آمون وعائلته ومدة حكمه ووفاته شابًا.وقد أصدرت جريدة التليجراف تقريرين آخرين الأول عن إختيار مصر كأفضل الوجهات السياحية للسفر إليها في عام ٢٠٢١ بعد إنهاء سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، والثاني عن الرحلات النيلية في مصر التي وصفتها بالممتعة وأنها أفضل الرحلات النهرية في العالم، كما أنها تقدم كنوز الحضارة المصرية القديمة ومقوماتها السياحية الطبيعية بشكل مبهر.كما اختار موقع "CNN Travel" مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الاكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة "Travel Inside" السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.وأيضًا اختار موقع "تريب أدفايزر" مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.كما نشر موقع جريدة "الجارديان" البريطانية تقريرًا مصورًا أبرز خلاله عدد من الصور للمناظر الطبيعية الخلابة للصحراء البيضاء بمصر والأنشطة التي يمارسها زائرو هذه المنطقة، وأشار التقرير إلى مبادرة "شتى في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية منذ يناير ٢٠٢١ لتشجيع حركة السياحة الداخلية.ويشير أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن ماينشر حول السياحة المصرية يؤكد على ثقة الغرب بالإجراءات الأحترازية التي قامت بها الدولة المصرية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لافتا إلى أن ما يتم نشرة هى افضل وسيلة دعائية لمقاصد المصرية وخاصة أنها صادرة عن مؤسسات إعلامية تتمتع بالمصداقية لديهم.وأوضح أنه يتم استخدام هذه المواد في الترويج للسياحة عبر المنصات الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الطمأنينة في نفوس القادمين الينا.