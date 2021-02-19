«آيات» طالبة الودي الجديد تفوز بمسابقة حفظ القرآن للمدارس الدولية

حصلت الطالبة آيات يوسف عطية، بالصف الأول الثانوي بمدرسة الجديدة الثانوية، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، على مرتبة الشرف في مسابقة المدارس الثانوية الدولية في المقالات وحفظ القرآن الكريم (International Schools Essay Competition) للعام 2021م.الجدير بالذكر أن المسابقة كانت على مستوى العالم الإسلامي حيث شارك في المسابقة 1350 طالبًا من 213 مدرسة من بين 59 دولة إسلامية وعربيةوشاركت مصر في هذه المسابقة ب 4 مدارس من بينها مدرسة الجديدة الثانوية متمثلة في الطالبة آيات يوسف عطية والتي حظت بهذا التكريم الرائع