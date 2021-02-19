توافد أوروبى على شرم الشيخ بداية من نهاية فبراير

قال رامى رزق الله الخبير الفندقي ورئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن هناك زيادة كبيرة سيشهدها السوق الأوكراني في عدد الرحلات الوافدة على مطار شرم الشيخ الدولي بداية من 22 فبراير الجاري حتى شهر مارس وأبريل المقبل، كما أعلن عدد من منظمي الرحلات بكازاخستان عن زيادة أعداد الرحلات خلال شهر مارس بالإضافة الى السوق البيلاروسي.وطالب رزق الله في تصريحات خاصة للدستور، وزارة السياحة واللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا بزيادة نسب الإشغالات المعمولة بها حاليًا 50 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى العمل بنسبة 100% خاصة أن الفنادق التي تعمل حاليًا مطبقة كافة الإجراءات الإحترازية المقررة من منظمة السياحة العالمية وهناك تفتيش دوري يجرى لمتابعة هذه الاجراءات الاحترازية، كما أن البحر الأحمر تمتلك مناخ يحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا حتى تستطيع الفنادق استقبال الأعداد الوافدة وتعويض خسائرهم طوال العام الماضي.