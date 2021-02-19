تونس: فرنسا شريك استراتيجى على كل المستويات

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، خلال لقائه اليوم الجمعة، بسفير فرنسا لدى تونس، أندريه باران، أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لتونس على كل المستويات، منوها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.وشدد المشيشي - بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - على أن زيارته الأخيرة إلى فرنسا كانت ناجحة، ومكنت من التواصل مع كبار المسئولين الفرنسيين تحضيرا لانعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي الذي ستحتضنها تونس خلال شهر مارس المقبل، تحت إشرافه ونظيره الفرنسي، جان كاستكس.من جانبه، أكد السفير الفرنسي، متانة العلاقات الفرنسية - التونسية، مبرزا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.