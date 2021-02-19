رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: فرنسا شريك استراتيجى على كل المستويات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:57 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، خلال لقائه اليوم الجمعة، بسفير فرنسا لدى تونس، أندريه باران، أن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لتونس على كل المستويات، منوها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وشدد المشيشي - بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - على أن زيارته الأخيرة إلى فرنسا كانت ناجحة، ومكنت من التواصل مع كبار المسئولين الفرنسيين تحضيرا لانعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي - الفرنسي الذي ستحتضنها تونس خلال شهر مارس المقبل، تحت إشرافه ونظيره الفرنسي، جان كاستكس.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي، متانة العلاقات الفرنسية - التونسية، مبرزا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

النهار: خصم شهر من راتب تامر أمين وإحالته للتحقيق

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

«البربوط».. قصة تشيخوف الرمزية

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

حسين عبدالرحيم يكتب: يا رفيقي نحن من نور إلى نور.. سوف تحيا كثيرا

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة