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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإياتا تبحث عن بديل لكبير الاقتصاديين لديها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:46 م
الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
فاتن غلاب
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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن كبير الاقتصاديين، براين بيرس، سيتقاعد من المنظمة في يوليو 2021، موضحا أنه تم إطلاق مسابقة لاختيار البديل في الوقت المناسب للانتقال السلس.

انضم بيرس إلى اتحاد النقل الجوي الدولي في عام 2004، ومنذ ذلك الحين، بنى قدرات التحليل الاقتصادي القائمة على الأدلة من اتحاد النقل الجوي الدولي ليصبح المصدر الأكثر موثوقية للرؤية الثاقبة حول أداء الطيران العالمي. كما أنه عضو في فريق القيادة الاستراتيجية للجمعية.

كان بيرس أحد الأصول الأساسية لاتحاد النقل الجوي الدولي وللصناعة بأكملها، وكانت أبحاث فريقه وتحليلاته أدوات قوية تؤثر على كيفية تطوير الحكومات للسياسات لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لقطاع طيران ناجح، وأصبح المعلق الأول على التطورات الاقتصادية في النقل الجوي.

وأشار الاتحاد إلى أن أبرز مساهمات بيرس الشخصية في تعزيز التحرير الاقتصادي التدريجي لقطاع الطيران، وتحقيق اتفاقية تاريخية لإدارة تأثير تغير المناخ للطيران، ومساعدة العالم على فهم التأثير المدمر لأزمة COVID-19 على الطيران.

من جانبه، قال ألكسندر دي جونياك: "نتمنى له كل التوفيق في التقاعد الذي يستحقه والذي سيشمل بلا شك المساعي التي تبقيه قريبًا من تطورات الطيران".

قبل انضمامه إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، كان براين مديرًا لمركز الاستثمار المستدام في منتدى المستقبل، ورئيسًا للبحوث الاقتصادية العالمية في بنك الاستثمار SBC Warburg في طوكيو ثم لندن، ورئيس الخبراء الاقتصاديين في استشارات التنبؤ الاقتصادي في Ernst & Young.

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