الباز يكشف كيف فبركت المنصة الإخوانية تصريحات حذف الآيات القرآنية من المناهج

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أكاذيب منصة رصد الإخوانية حول حذف الآيات القرآنية والأحاديث من المناهج الدراسية.













وأشار محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إلى أن الإخوان وأذنابهم يحاولون تصدير أنفسهم أنهم مدافعين عن الإسلام، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة هم من يحاربون الإسلام.













واستكمل أن صفحة «رصد» قالت إن الرئيس السيسي هو من وجه بحذف هذه الآيات، لكن حقيقة الأمر هي أن القصة بدأت من النائب فريد البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واقترح تدريس كتاب دين واحد يركز على قيم التسامح بين الأديان.