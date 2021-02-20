حظك اليوم.. برج الثور السبت 20 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: علاقتك الجيدة مع رؤسائك ومتابعتك لزملائك واهتمامك بعملك يحسن من أدواتك ويصلك للمكانة التي تريد في عملك.عاطفيًا: احذر أن تقع في نفس المشاكل مع الشريك، فكر جيدًا، لأن حياتك العاطفية تمر بتغيرات إيجابية هذه الفترة.صحيًا: احرص على تناول المشروبات الصحية الدافئة لتحميك من نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.