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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى 13 حالة جديدة من فيروس كورونا بالوادى الجديد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:36 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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أعلنت إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، والمشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بتعافي 13 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل أعدد المتعافين إلى 170 حالة حتى الآن.

وأضافة اللجنة -في بيان لها مساء اليوم الجمعة- إصابة 26 حالة جديدة ليصل عدد الإصابات إلى 271 حالة مصابة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة ليصل عدد المتوفين إلى 24 حالة حتى الآن.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، التشديد على جاهزية قطاعات التعليم العام والأزهري والجامعي استعدادًاَ لامتحانات نصف العام الدراسي، وتعقيم وتطهير المدارس والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وحذر من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.

وناشد المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض.

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