رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لاستخراج الأسحار من داخل مقابر قرية ببنى سويف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:29 م
حملة لاستخراج الأسحار
حملة لاستخراج الأسحار
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
قامت حملة بتنظيف مقابر قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمالي بني سويف.

وتمكنت الحملة التى يقودها عددًا من الشباب من استخراج سحر على جنيه معدن كان داخل منديل به طلاسم سحر تم محوها بسبب المياة والعوامل الجوية، وسحر شريطي طولي بطول شخص بالمرض، وسحر على قماش معقود مكتوب بدم نجس بالمرض والشلل، كذلك سحر مع عظام ميت وقطعة من أثر قماش شخص، وسحر بالربط على قفل مع أثر قماش وطلاسم تم محوها بفعل المياه، وسحر بالنجمة السداسية، وسحر مقصوص على شكل عروسة كرتون بالمرض، وأسحار أخرى بطلاسم غير واضحة على قماش وورق.

وتواصل الحملة استخراج الأسحار من داخل المقابر المختلفة داخل مراكز وقرى المحافظة.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس

الكويت تسمح لغير المواطنين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

جمع 400 مليون جنيه ويعمل طبيب.. تفاصيل القبض على مستريح الغربية

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

بوكيتينو يثق ببقاء مبابى ويبوح بما قاله لميسى

فوز وولفرهامبتون على ليدز بهدف وحيد فى الدورى الإنجليزى

ريال بيتيس يفوز على خيتافى بالدورى الإسبانى

بعثة الأهلى تصل إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بـ«أبطال أفريقيا»

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة

المعمارى أحمد سعفان يلقى الضوء على دوار العزبة.. اليوم

حكايات الأراجوز وأفلام كارتون للأطفال بسينما الهناجر.. اليوم

«البربوط».. قصة تشيخوف الرمزية