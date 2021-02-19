حملة لاستخراج الأسحار من داخل مقابر قرية ببنى سويف

قامت حملة بتنظيف مقابر قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمالي بني سويف.وتمكنت الحملة التى يقودها عددًا من الشباب من استخراج سحر على جنيه معدن كان داخل منديل به طلاسم سحر تم محوها بسبب المياة والعوامل الجوية، وسحر شريطي طولي بطول شخص بالمرض، وسحر على قماش معقود مكتوب بدم نجس بالمرض والشلل، كذلك سحر مع عظام ميت وقطعة من أثر قماش شخص، وسحر بالربط على قفل مع أثر قماش وطلاسم تم محوها بفعل المياه، وسحر بالنجمة السداسية، وسحر مقصوص على شكل عروسة كرتون بالمرض، وأسحار أخرى بطلاسم غير واضحة على قماش وورق.وتواصل الحملة استخراج الأسحار من داخل المقابر المختلفة داخل مراكز وقرى المحافظة.