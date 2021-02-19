محمد شافعى يكشف تفاصيل مشاركته فى ألبوم «مولود سنة 80» لحمزة نمرة

كشف الشاعر الغنائي محمد شافعي عن تفاصيل مشاركته في ألبوم "مولود سنة 80" للمطرب حمزة نمرة والذي أصدره منذ أسابيع قليلة محققا نجاحا كبيرا في المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مشاركته بأغنيتين الأولي هي "الواقعة الأخيرة" والثانية "القصة واللي كان".وقال شافعي لـ"الدستور": "الأغنيتان بدأنا العمل عليهما في شهر أغسطس الماضي وتواصلت مع حمزة نمرة بعد أغنية بنخاف التي قدمتها لفريق كايروكي وتواصلنا كان عبر خاصية واتس آب".وأضاف: "ردود الأفعال حول الأغنيتين الأولي والثانية حلوة جدا الحمد لله والمشاهدات في زيادة وعاملة أرقام مبشرة"، مشيرا إلى أنه الفترة المقبلة يستعد لبعض الأغنيات في ألبومه فرقة كايروكي".