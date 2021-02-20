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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ندى سامح من ذوى الاحتياجات الخاصة: مبادرة «حياة كريمة» تساهم فى تحقيق أحلامنا

السبت 20/فبراير/2021 - 05:35 ص
ندى سامح
ندى سامح
اسلام جمال
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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمبادرة "حياة كريمة"، والتي من المقرر أن تساهم بشكل كبير في مواجهة البطالة وتحقيق سبل الحياة للعيش بشكل أفضل ومن الفئات التي خصتها المبادرة هي فئة ذو الاحتياجات الخاصة، والتي تعتبر شريحة كبيرة داخل المجتمع المصري.

ندى سامح، 25 عاما خريجة الإعلام، أكدت أن ذوي الاحتياجات الخاصة عانوا بشكل كبير من التهميش على مدار السنوات الماضية، من خلال عدم تسهيل وتنفيذ بعض القوانين مثل شراء سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى قانون العمل.

"أنا زي زيك وآقدر أعمل كل حاجة".. هكذا علقت "ندى" على نظرة المجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن المجتمع يحتاج إلى توعية من خلال إعداد حملات والمشاركة في الحياة المجتمعية.

وأضافت "ندى" أن "حياة كريمة" قد تساهم بشكل كبير في تحقيق ما نريده من أحلامنا وتسليط الضوء على إنجازتنا وأفكارنا التي تحتاج أن ترى النور.

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