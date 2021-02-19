ألمانيا تحذف اسم إسبانيا من قائمة المناطق شديدة الخطورة

حذفت الحكومة الألمانية إسبانيا من قائمة المناطق شديدة الخطورة اعتبارا من الأحد المقبل بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا فيها.وأعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة على شبكة الإنترنت أن وجهة العطلات المفضلة لدى الألمان (إسبانيا) ستصنف بدءا من يوم الأحد منطقة خطر "طبيعية" فقط.وقال المعهد إن هذا يعني أنه ليست هناك حاجة لإثبات القيام بعمل فحص تكون نتيجته سلبية للعائدين من إسبانيا إلى ألمانيا.أضاف المعهد أنه مع ذلك يجب أن يخضع المسافر للاختبار بعد 48 ساعة من دخوله ألمانيا، كما يظل الالتزام بالحجر الصحي لمدة عشرة أيام ساريا، ولا يمكن التحرر منه إلا بعد خمسة أيام من خلال اختبار آخر، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الاتحادية بشأن عطلة عيد الفصح من شأنه أن يرفع الآمال بين عشاق قضاء العطلات في جزيرة مايوركا أو جزر الكناري.وتحسن وضع كورونا في إسبانيا بشكل ملحوظ منذ نهاية يناير الماضي بعد قيود صارمة على حرية التنقل والتجمع.وصل عدد الإصابات الجديدة بين كل مائة ألف شخص في إسبانيا إلى 111 شخصا خلال الأيام السبعة الأخيرة.ورغم أن هذا العدد يمثل ضعف الإصابات في ألمانيا (57 لكل مائة ألف) إلا أنه أقل من الحد الأقصى البالغ 200 حالة لكل مائة ألف في المناطق عالية الخطورة.