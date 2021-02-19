«التضامن»: وفاة مسن بلا مأوى بمجرد وصوله للمستشفى

أكد مصدر في وزارة التضامن الاجتماعي أنه ورد بلاغ من منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بوجود مواطن بلا مأوى بمنطقة رمسيس.وعلى الفور، توجه فريق التدخل السريع المسؤول عن حماية الأطفال والكبار بلا مأوي للحالة وتبين أن المواطن ث.ح.ع ٧٨عاما متواجد خلف جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس حالته الصحية متدهورة وشبه فاقد للوعي.وتم الاتصال بالإسعاف وبالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية تم اتخاذ الإجراءات ونقله إلى مستشفي المنيرة بالسيدة زينب، وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة وتحاليل وتم البحث عن أهل المريض "زوجته وبناته".ومن خلال تقرير مستشفي المنيرة تبين أن الحالة تحتاج إلى قسطرة عاجلة وتم التنسيق مع مستشفي السيد جلال لاتخاذ اللازم.وتبين أن الحالة من ساكني عزبة النخل يعيش بمنزله مع زوجته ويعاني من مرض الزهماير وتم تغييبه عن المنزل من حوالي ١٥ يوما وعلم أبناؤه بمكان تواجده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بعد ساعات من محاولة إنقاذه توفى المريض داخل المستشفى.