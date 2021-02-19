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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هبوط أرضى بمنطقة «كوم الملح» غرب الإسكندرية (صور)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:47 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبه عويضه
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شهد حى غرب الإسكندرية، وقوع هبوط أرضي بعقار بمنطقة كوم الملح في القباري بنطاق الحي.

وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالتعامل الفوري مع الهبوط، فور ورود بلاغ بوجود هبوط بعقار مكون من دور أرضي وجزء بالدور الأول علوي بعقار بطابيه صالح (كوم الملح) بالقباري.

وتوجهت رئيس الحى وبرفقتها الجهات المعنية بالحي وتمت معاينة الهبوط بالعقار، وتبين أنه هبوط أرضي طبيعي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما استمعت لشكاوى أهالي المنطقة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

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