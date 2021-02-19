هبوط أرضى بمنطقة «كوم الملح» غرب الإسكندرية (صور)

شهد حى غرب الإسكندرية، وقوع هبوط أرضي بعقار بمنطقة كوم الملح في القباري بنطاق الحي.وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالتعامل الفوري مع الهبوط، فور ورود بلاغ بوجود هبوط بعقار مكون من دور أرضي وجزء بالدور الأول علوي بعقار بطابيه صالح (كوم الملح) بالقباري.وتوجهت رئيس الحى وبرفقتها الجهات المعنية بالحي وتمت معاينة الهبوط بالعقار، وتبين أنه هبوط أرضي طبيعي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما استمعت لشكاوى أهالي المنطقة.يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.