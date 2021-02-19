رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على ربة منزل وشقيقها لشروعهما فى قتل زوجها بالجيزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:35 م
جريدة الدستور
طباعة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل وشقيقها، لشروعهما في قتل زوج المتهمة، بسبب خلافات زوجية، حيث اعتديا عليه داخل شقته بآلة حادة، واعتقدا وفاته، إلا أنه استغاث بجيرانه، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بالاعتداء على سائق داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، بآلة حادة، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
بإجراء التحريات تبين أن زوجة المجني عليه استعانت بشقيقها وشخص آخر، للتخلص من زوجها إلا أن المصاب استغاث بجيرانه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

الحكومة تنفى صدور توجيهات بإلغاء تدريس الآيات القرآنية والأحاديث لطلاب المدارس

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو «News of the world».. توم هانكس والطفلة المعجزة فى رحلة حب وحرب وحياة

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

«البربوط».. قصة تشيخوف الرمزية

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

حسين عبدالرحيم يكتب: يا رفيقي نحن من نور إلى نور.. سوف تحيا كثيرا

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة