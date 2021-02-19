القبض على ربة منزل وشقيقها لشروعهما فى قتل زوجها بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل وشقيقها، لشروعهما في قتل زوج المتهمة، بسبب خلافات زوجية، حيث اعتديا عليه داخل شقته بآلة حادة، واعتقدا وفاته، إلا أنه استغاث بجيرانه، وتم نقله إلى المستشفى.تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بالاعتداء على سائق داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، بآلة حادة، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.بإجراء التحريات تبين أن زوجة المجني عليه استعانت بشقيقها وشخص آخر، للتخلص من زوجها إلا أن المصاب استغاث بجيرانه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.