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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المفتي: لا حرج في إخراج الزكاة مقدمًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:27 م
شوقي علام
شوقي علام
أميرة العناني
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أجاب الدكتور شوقي علام– مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- على عدد من أسئلة المشاهدين خلال لقاءه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" الذي أذيع اليوم الجمعة على فضائية صدى البلد.

ورد المفتي على سؤال عن حكم تعجيل الزكاة وتقديمها عن موعدها فقال لا حرج فيه، وكذلك إخراج زكاة هذا العام والعام المقبل، لتحقيق المصلحة الشرعية، وهناك فتاوى بمشروعية ذلك صدرت من دار الإفتاء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الرسول أخذ من عمه العباس زكاة سنتين قادمتين في ظرف معين استدعى التقديم وهو ما يؤكد مشروعية ذلك في الظرف الاستثنائي الذي نمر به ويمر به العالم، فالظروف الاستثنائية لها أحكام خاصة استثنائية ثم تعود لحالتها الطبيعية بعد انتهاء هذه الظروف.

واختتم حواره برده على سؤال يستفسر عن حكم الشرع في عدم إخراج المزكي زكاته لجهة أو مؤسسة طبية أو خيرية معينة وتفضيل إخراجها لشخص معين يحتاج للمال؛ قائلا: "نحن نعطي براحًا وخاصة في القروي فغالبًا يعلمون حال بعض، ومن الحرج والصعوبة إخراجها لمكان آخر، ولكن الحال قد يختلف في المدن والحضر فالأفضل إخراجها للمؤسسات أو الجهات الموثوق فيها والتي تقوم بأعمال نافعة للناس، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها".

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