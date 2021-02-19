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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:08 م
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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افتتح الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الإيمان على رصيف ٩٢ بميناء الدخيلة والذي يقع على مساحة ١٥٠ م تقريبا ويسع في المتوسط مائتا مصلٍ. 

يذكر أنه قد بدأ العمل على إنشاء المسجد في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠.

وجاء افتتاح المسجد، اليوم الجمعة، الأول من شهر رجب المعظم أحد الأشهر الحرم، إذ رفعت من رحابه اليوم شعائر صلاة الجمعة المباركة وقد شهدت احتفالية الافتتاح حضور وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ولفيف من أئمة وزارة الأوقاف.

ووجه شاهين، الشكر لجميع المشاركين في هذ العمل والجهود المبذولة، داعيا الله في تلك الأشهر المباركة بأن ينعم الله على مصر بالخير والأمن والسلام.
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)
افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)

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