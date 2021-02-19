افتتاح مسجد الإيمان بميناء الإسكندرية (صور)

افتتح الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الإيمان على رصيف ٩٢ بميناء الدخيلة والذي يقع على مساحة ١٥٠ م تقريبا ويسع في المتوسط مائتا مصلٍ.يذكر أنه قد بدأ العمل على إنشاء المسجد في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي ٢٠٢٠.وجاء افتتاح المسجد، اليوم الجمعة، الأول من شهر رجب المعظم أحد الأشهر الحرم، إذ رفعت من رحابه اليوم شعائر صلاة الجمعة المباركة وقد شهدت احتفالية الافتتاح حضور وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ولفيف من أئمة وزارة الأوقاف.ووجه شاهين، الشكر لجميع المشاركين في هذ العمل والجهود المبذولة، داعيا الله في تلك الأشهر المباركة بأن ينعم الله على مصر بالخير والأمن والسلام.