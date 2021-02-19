إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 28 مليونًا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 3. بالمئة مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها في نفس التوقيت أمس لتصل إلى 9ر27 مليون، حتى الساعة 06:53 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتطابقت الزيادة على المستوى الوطني في الحالات مع متوسط المعدل اليومي للزيادة البالغ نسبتها 3ر بالمئة خلال الأسبوع الماضي.وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة التي بلغت 51. 3 مليون، بزيادة 2% عن نفس الفترة في اليوم السابق.وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1% في عدد حالات الإصابة عن نفس التوقيت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 14149 إصابة.وشهدت كاليفورنيا أيضًا أكبر عدد من الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث سجلت 323 حالة وفاة.