الإفتاء: «اليأس من الكبائر.. ومن كان الله معه فلا شيء يقف أمامه»

وجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة لمتابعي صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حول الأمل وتجنب اليأس.وقالت في رسالتها: «لا تحزن إن الله معنا، كأنه شعار يفتح أمام المسلم باب الأمل الواسع، فلا يقترب اليأس من قلبه، ولا يعرف القنوط طريقا إلى مشاعره. لا تحزن فالحزن يأس، لا تحزن فالحزن يثبط الهمم، ويضعف العزائم، ويجلب الكسل».واستكملت: «لا تحزن لأنك تأوي إلى ركن شديد، لا تحزن لأن قلبك معلق بمن يسير الأكوان ويدبر الأمر كله، "لا تحزن إن الله معنا".. ومن كان الله معه فلا شيء يقف أمامه، ومن كان الله معه حتما سيجتاز كل صعب، ومن كان الله معه سينير له الظلام».واختتمت رسالتها قائلة: «افتحوا باب الأمل في كل أوقاتكم، فمهما ادلَهَمّ الظلام وعمّ فلابد من طلوع الفجر، أكثروا من الأمل واعلموا أن اليأس كبيرة من الكبائر».