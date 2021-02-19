النهار: خصم شهر من راتب تامر أمين وإحالته للتحقيق

أكد مجلس إدارة قنوات النهار، مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي جاء في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، وذلك في خطأ غير مقصود.وقال مجلس الإدارة في بيان صدر، منذ قليل، إنه لا تهاون مع أي خطأ بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته الى تحقيق داخلي بالقناة.وأضاف المجلس أنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام، والذي أعلن في وقت سابق اليوم التحقيق في الواقعة يوم الأحد المقبل.وأكد المجلس، أنه يكن كل التقدير والاحترام لصعيد مصر برجاله ورموزه وسيداته، ولن يسمح بأي إهانة أو تجريح، حتى وإن كان الأمر عفويًا.