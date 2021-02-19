شبح النمو السكاني.. معدلات الزيادة خلال السنوات الماضية (إنفوجراف)

قفزت معدلات التعداد السكاني بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، وهي القضية التي تسبب العديد من الأزمات أمام الحكومات المختلفة، نظرًا لكونها تعوق حركة التنمية وتهدد الاقتصاد القومي للبلاد.وبحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت الزيادة السكانية من 72.8 مليون نسمة عام 2006، إلى 90.1 مليون نسمة عام 2016، بزيادة 17.3 مليون نسمة، ثم وصل التعداد السكاني في مصر عام 2020 إلى 100 مليون نسمة بزيادة قدرها 5.2 مليون نسمة.وتستعرض "الدستور" مؤشرات الزيادة السكانية خلال السنوات الماضية وفق الإحصائيات الرسمية.بلغ تعداد السكان في مصر 88.9 مليون نسمة عام 2015، ووصل النمو السكاني إلى 91.6 مليون نسمة في السنة التالية، ووصل عام 2017 إلى 94.7 مليون نسمة، ليسجل 96.3 مليون نسمة في عام 2018، بزيادة قدرها 7.4 مليون نسمة في ثلاث سنوات فقط.عام 2019 سجل تعداد مصر السكاني 99.2 مليون نسمة، وبلغ في العام التالي نحو 100 مليون نسمة، وقد سجل مؤخرًا منذ أيام بضعة أيام 101530255 نسمة في فبراير 2021.