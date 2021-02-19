باكستان: على أمريكا التشاور مع طالبان إذا أرادت تأخير الانسحاب من أفغانستان

قال سفير باكستان في واشنطن أسد مجيد خان اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة يجب أن تتشاور مع طالبان حول أي تمديد لمهلة الأول من مايو للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويجب ألا تقرر ذلك من جانب واحد.جاءت تصريحات السفير الباكستاني في الوقت الذي تراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق فبراير شباط 2020 مع طالبان، وهي المراجعة التي يتوقع أن تحدد ما إذا كانت ستلتزم بالمهلة المحددةلانسحاب آخر جندي أمريكي من أطول حرب أمريكية إلى الآن.ويقول مسئولون أمريكيون وأوروبيون إن طالبان لم تحترم الالتزامات التي قطعتها على نفسها في الاتفاق وإن الظروف ليست مواتية لتقدم عملية السلام وسط تصاعد العنف الذي تتحمل طالبان مسئوليته.