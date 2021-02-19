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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عراقي: مهمة الناتو في البلاد استشارية وليست قتالية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:39 م
قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
وكالات
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صرح مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مساء اليوم الجمعة، بأن مهمة قوات حلف شمالي الأطلسي (ناتو) في البلاد استشارية تدريبية وليست قتالية.

وقال الأعرجي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "حلف الناتو يعمل مع العراق بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية".

وأضاف "نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا إتفاق عن إعداد المدربين".

وكان الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ناتو ينس ستولتنبرج قد صرح أمس الخميس بأن دول حلف الناتو ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق من 500 إلى 4000 فرد لتوسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية لمنع عودة تنظيم (داعش).

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