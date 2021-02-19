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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تخطط لتوظيف 6 آلاف فاحص جديد بالمطارات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، رغبتها في توظيف 6000 فاحص أمني جديد بالمطارات بحلول فصل الصيف المقبل، تحسبا لأن يؤدي التقدم المحرز في مجال التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) إلى زيادة معدلات السفر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت إدارة أمن النقل اليوم الجمعة، عن حملة توظيف على الصعيد الوطني، حتى مع استمرار تسبب الفيروس في التقليل بشكل كبير من معدلات ركاب شركات الطيران.

وقالت الإدارة في بيانها إن اتجاهات السفر الموسمية تشير إلى أن فصل الصيف هو أكثر الأوقات ازدحامًا في السنة بالنسبة لشركات الطيران، وإن توقع التقدم المحرز في معالجة الجائحة أدى إلى حملة التوظيف.

وانخفضت بالفعل، معدلات الإصابة بكوفيد 19 بشكل حاد من ذروتها في يناير الماضي، مع توسع معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس الفتاك.

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