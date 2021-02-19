انتشال جثة شاب غارق في مياه نهر النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى شبرا الخيمة، من انتشال جثة غريق من نهر النيل أمام معدية دمنهور ـ شبرا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر، وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد تلقيه إشارة من خدمات معدبة دمنهور شبرا يفيد مشاهدتهم لجثة طافية على مياه النيل بالقرب من مكان الخدمة.وانتقلت على الفور قوات الانقاذ النهرى وتم انتشال الجثة لذكر يرتدى ملابسه كاملة ولم يتم العثور معه على متعلقات شخصية سوى بطاقة رقم قومى باسم "محمد ا ح" وتبين أنه من منطقة ميت عقبة بالقاهرة.وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.