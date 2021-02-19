مطار مرسى علم يقدم أوراق اعتماده صحيًا إلى سلطة الطيران المدنى

قالت مصادر مسئولة بمطار مرسى علم الدولي، إن المطار تقدم بالمستندات المطلوبة إلى سلطة الطيران المدني، لإرسالها إلى الجهات الدولية المختصة، للحصول على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات.وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مطار مرسى علم الدولى سيستقبل خلال الأسبوع المقبل 30 رحلة جوية دولية مباشرة وغير مباشرة "المنتظمة"، قادمة من مختلف الدول الأوروبية لزيارة المعالم السياحية والشواطئ الجميلة بالمدينة.وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، تواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة، فضلا عن تواصل عمليات الصيانة لجميع منشآت المطار والمرافق التابعة له.