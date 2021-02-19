ماليزيا تسجل 2936 إصابة بكورونا و13 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الماليزية، الجمعة، تسجيل 2936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 277 ألفا و811 شخصا منذ بدء الجائحة.

ووفقا لمدير الصحة العامة الماليزي نور هشام عبدالله، فقد تم تسجيل 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية.

وأشار هشام عبدالله إلى تعافي 4889 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد إجمالي المتعافين في البلاد إلى 239 ألفا و971 شخصًا.