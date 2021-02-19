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تقارير ومتابعات

«الأحلام لا تسقط بالتقادم».. الدوري الإنجليزي يُراود سلمى (فيديو)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:05 م
سلمى محمد
سلمى محمد
أريج الجيار
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سنوات مرت منذ كانت قريبة من أولى خطواتها لتحقيق حلم الانضمام لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، لكن المسافات حالت دون أن تكتمل مساعيها، فـ«سلمى محمد» التي كانت في الثامنة عشر من عمرها، تقطن مدينة حلوان جنوب القاهرة، بعيدًا عن الأندية التي كانت تطلب ضمها.

منذ سنواتها الأولى في الحياة، كانت الساحرة المستديرة تخطف ناظريها.. أحبت الكرة قبل أن تعرف قواعدها، فظلت أسيرة لعشقها حتى كان اللقاء بينهما لتبدأ لعبها في مركز شباب شرق حلوان وهي في المرحلة الإعدادية ـ وفقا لما قالته لـ«الدستور».

«لم تكن هناك أندية في مصر تهتم بالكرة النسائية.. وبدأت بمجرد أن حدث هذا.. كان فريق البنات بقيادة المدرب إبراهيم كعبش.. هو من بدأ معي وساعدني أن أطوّر من نفسي».. تؤكد «سلمى» مضيفة أنها تلقت عرضًا جيدًا في مرحلة تعليمها الثانوي، من نادي الطيران بالانضمام لهم، لكن بُعد المسافة جعل الأمر صعبًا عليها.

حاولت صاحبة الموهبة الكروية أن تحترف في أقرب الأندية لها، لتوفق بين موهبتها ودراستها، فانضمت لاختبارات في نادي وادي دجلة ـ آنذاك ـ وتمكنت من اجتياز الاختبارين الأول والثاني، غير أنها لم توفق في ثالثهما، وظلت في فريق شرق حلوان حتى التحقت بدراستها الجامعية طالبة في كلية الآداب بجامعة حلوان.

مهارة الفتاة جعلتها تسبق عمرها بسنوات، فاحترفت التدريب في سن مبكرة، لتختارها أكاديميتي النجوم بحلوان لتُدرب صِغارها، وروما بنادي منتدى 15 مايو، لتتولى فريق كرة القدم النسائية..«كان شرط أسرتي أن أحصل على درجات جيدة في الثانوية العامة لأستمر في لعب كرة القدم، وتمكنت من فعل ذلك، لهذا أن هنا الآن.. أدرس اللغات الشرقية في كلية الآداب، ثم ألعب كرة القدم وأتولى تدريبها» ـ تقول سلمى.

حلم ابنة حلوان، لم يسقط بالتقادم، فاللعب لمنتخب مصر يبقى أملًا تسعى من أجله الفتاة، وتأمل أن تُحقق ذلك عبر مرورها من بوابة الدوري الانجليزي، لتلعب في نادي ستوك سيتي، رفقة المصرية سارة عصام، التي تعتبرها مثلها الأعلى في كرة القدم النسائية.

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