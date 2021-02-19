رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تركيب 500 غطاء لبوابات أعمدة الإنارة وصيانة الكابلات وذلك في ظل الطقس غير المستقر حفاظا على أرواح المواطنين من خلال رجال الإنارة العامة بمجلس المدينة.وأضاف أنه تم إصلاح وصيانة كشافات أعمدة الإنارة نظرا لشكاوى المواطنين بمناطق عزبة الافراد والحاج علي وأحياء الزهور والشروق والامام مالك لعلم الروم، وذلك في إطار الأعمال اليومية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، مواصلة استمرار جهود رجال جهاز النظافة والأحياء بالعمل على مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة حيث تم رفع 460 طن من القمامة.وناشد أهالي مطروح بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساءا حتى تستطيع جهاز النظافة رفع القمامة لضمان عدم تراكمها في الشوارع حفاظا على صحة المواطنين والشكل الحضاري للمدينة.