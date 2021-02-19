رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:03 م
تركيب غطاء
تركيب غطاء
ياسمين شعيب
طباعة
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تركيب 500 غطاء لبوابات أعمدة الإنارة وصيانة الكابلات وذلك في ظل الطقس غير المستقر حفاظا على أرواح المواطنين من خلال رجال الإنارة العامة بمجلس المدينة.

وأضاف أنه تم إصلاح وصيانة كشافات أعمدة الإنارة نظرا لشكاوى المواطنين بمناطق عزبة الافراد والحاج علي وأحياء الزهور والشروق والامام مالك لعلم الروم، وذلك في إطار الأعمال اليومية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، مواصلة استمرار جهود رجال جهاز النظافة والأحياء بالعمل على مدار الساعة لرفع القمامة والارتقاء بالنظافة العامة بالعزب والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة حيث تم رفع 460 طن من القمامة.

وناشد أهالي مطروح بضرورة الالتزام بإلقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا ومساءا حتى تستطيع جهاز النظافة رفع القمامة لضمان عدم تراكمها في الشوارع حفاظا على صحة المواطنين والشكل الحضاري للمدينة.
رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات
رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات
رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات
رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات
رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات
رئيس مدينة مطروح: تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة وصيانة الكابلات

موضوعات متعلقة

«الري»: أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة اليوم وحتى الأحد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

الصور

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

image description

لكل واحدة حكاية.. وراء نظافة المترو عاملات يتحدين المطر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دراسة: الدول الغنية شهدت انخفاضًا أكبر في معدلات الإصابة بكورونا

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

«البربوط».. قصة تشيخوف الرمزية

النخبة تطرح كتاب «تحولات أنكيدو» للعراقي أحمد خلف

حسين عبدالرحيم يكتب: يا رفيقي نحن من نور إلى نور.. سوف تحيا كثيرا

رشا الفوال وجمال فتحي بضيافة نادي أدب المنصورة