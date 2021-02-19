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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد تنصيب شيخها الجديد.. الهدوء يعود إلى العشيرة المحمدية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:56 م
العشيرة المحمدية
العشيرة المحمدية
كتب : عمرو رشدى
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أعلنت الحاجة ثريا أرملة الراحل الشيخ عصام محمد زكي فتح صفحة بيضاء داخل الطريقة المحمدية الشاذلية بعد تنصيب شيخ جديد لها- الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي- بعد صراع دام شهرين لاختيار شيخها.

وأكدت الحاجة ثريا أن يديها مفتوحة للجميع، قائلة إنها على أتم الاستعداد للتعاون مع الشيخ زكي الدين جمال؛ لعودة أجواء الصفاء في العشيرة المحمدية واستقرارها.

وأهابت الحاجة ثريا بجميع وسائل الإعلام نشر مبادرة الصلح والتسامح إيمانا منها بأن الإعلام يلعب دور حيوي وإيجابي في خلق حالة من الاستقرار والهدوء الذي تتطلبه البلاد في التوقيت والظرف الحالي للبلاد.

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