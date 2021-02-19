بعد تنصيب شيخها الجديد.. الهدوء يعود إلى العشيرة المحمدية

أعلنت الحاجة ثريا أرملة الراحل الشيخ عصام محمد زكي فتح صفحة بيضاء داخل الطريقة المحمدية الشاذلية بعد تنصيب شيخ جديد لها- الشيخ زكي الدين جمال محمد زكي- بعد صراع دام شهرين لاختيار شيخها.وأكدت الحاجة ثريا أن يديها مفتوحة للجميع، قائلة إنها على أتم الاستعداد للتعاون مع الشيخ زكي الدين جمال؛ لعودة أجواء الصفاء في العشيرة المحمدية واستقرارها.وأهابت الحاجة ثريا بجميع وسائل الإعلام نشر مبادرة الصلح والتسامح إيمانا منها بأن الإعلام يلعب دور حيوي وإيجابي في خلق حالة من الاستقرار والهدوء الذي تتطلبه البلاد في التوقيت والظرف الحالي للبلاد.