محمد الباز: خطأ تامر أمين غير مقصود.. ولا يوجد عاقل يسيء لأهله وناسه

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» أن شبكة النهار تتوجه لأهل الصعيد وريف مصر باعتذار بسبب الخطأ غير المقصود من الإعلامي تامر أمين، مشيرا إلى أنه لا يوجد إنسان عاقل يتعمد الإساءة لأهله وناسه.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن الإعلامي من الممكن أن يستخدم تشبيهات غير موقفة، وهو ما حدث من تامر أمين، مشيرا إلى أن قناة النهار دائما منحازة للناس وتعبر عن هموم الناس في مختلف برامجها، ولا يرضيها زعل أي مواطن مصري.