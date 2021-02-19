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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«قوافل الخير».. «حياة كريمة» تجوب المناطق الحدودية في مصر

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:50 م
حياة كريمة
حياة كريمة
سمر محمدين
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جابت قوافل الخير محافظات مصر منذ تدشين برنامج حياة كريمة في 2019، الذي يستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتقديم يد العون للفئات الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للدعم، إذ وصلت إلى قرى ونجوع مصر الحدودية.

ومؤخرًا أطلقت حياة كريمة القوافل الخيرية إلى محافظات مصر النائية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، إذ تم توقيع الكشف الطبى على 4450 مواطنًا فى مجالات أمراض العيون والباطنة والأطفال والجلدية والأنيميا والسكر من سكان المدن والوديان والتجمعات الحدودية والصحراوية بحلايب وشلاتين فى محافظة البحر الأحمر، وخاصة الأطفال منهم.

وشملت القوافل الخيرية تقديم المساعدات الاجتماعية والمالية، إذ تم توزيع المواد الغذائية والحقائب الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وحماية المناطق الحدودية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة.

وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" في السطور التالية ألوان الدعم التي تقدمها قوافل الخير من خلال التواصل مع مسئولي البرنامج.

من جهته، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن خدمات مبادرة حياة كريمة تتنوع في كل المجالات وعليه يتم التنسيق مع الجهة أو الوزارة المعنية سواءً كانت الصحة أو التعليم، بهدف تقديم الخدمة في أفضل شكل.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أنه يجرى العمل الآن على تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير جميع القرى في محافظات الجمهورية على أن يتم إجراء حصر شامل للاحتياجات التي يحتاجها كل مركز أو قرية حسب أولوياته.

فيما أكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تتعاون مع حياة كريمة لمساندة الفئات والمواطنين الذين يحتاجون الدعم والمساعدة.

وكشف عبد الفتاح في حديثه مع "الدستور" أن حياة كريمة وصناع الخير يستهدفا المناطق الحدودية الأشد فقرًا واحتياجًا للمساعدة من خلال إرسال القوافل الطبية والخيرية، مشيرًا إلى أنه بذلك يتم التأكد وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وذكر المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير أن القوافل تتنوع من حيث خدماتها الطبية والاجتماعية، إذ يتم توقيع خدمات الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم، ومن ناحية أخرى تُقدم المساعدات الاجتماعية لأهالي القرى والمناطق النائية.

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