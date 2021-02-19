ضبط تاجر مخدرات فى دبى

أفاد مكتب النائب العام في مرسيليا جنوبي فرنسا بتوقيف رجل أربعيني في دبي مساء الخميس يشتبه في أنه يدير من الخارج حيث يعيش عمليات اتجار بالمخدرات في المدينة الفرنسية.وأوضح المكتب أن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق حكيم بوربوح بتهمة "تهريب المخدرات دوليًا".وقالت النائبة العامة في مرسيليا دومينيك لورنز لوكالة فرانس برس إن العملية نتاج "تعاون دولي جيد مع سلطات الإمارات العربية المتحدة".ووفقًا لصحيفة "لابروفانس" اليومية الإقليمية، فقد غادر حكيم بوربوح فرنسا عقب محاولة اغتيال تعرض لها وبعد مقتل شقيقه مهدي عام 2014. وانتقل إلى دبي قبل بضعة أشهر بعد إقامته في المغرب.وكان شقيقه قد قتل بسلاح كلاشينكوف في أبريل 2014 بعد خروجه من السجن.ورأى المحققون في حينه أنّ جريمة القتل كانت واحدة من حلقات الصراع بين عائلات بوربوح وطير من جهة ورماضنية من جهة أخرى، التي تتنافس على الإمساك بتجارة المخدرات في أحياء شمال مرسيليا.