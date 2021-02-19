كندا: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا لـ 842590 والوفيات لـ 21509

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كندا إلى 842 ألفا و590 إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الجمعة بتوقيت تورنتو، وفقا لحصيلة جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 21509 حالات وفاة، بينما تعافى 789 ألفا و108 مرضى من كوفيد19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا قبل نحو 55 أسبوعًا.