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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السم في الجاتوه.. مصرع شاب على يد صديقه في الإسماعيلية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:36 م
مصرع شاب على يد صديقه
مصرع شاب على يد صديقه في الإسماعيلية
مصطفى دياب
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لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه مساء أمس الخميس، مسموما إثر تناوله قطعة "جاتوه" على أحد المقاهي.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد مصرع س.م.س 30 سنة عامل في الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه، وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، والعميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية، توصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجني عليه وأحد أصدقائه دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له.

وقالت مصادر أمنية إن فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث، توصلت لهوية الجاني وتبين أنه صديق المجني عليه في العمل بإحدى شركات الاستثمار.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء مروان منصور، وأحمد المراكبي، ومحمد النجار، من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.

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