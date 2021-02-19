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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايزر بايونتك»: لقاحنا المضاد لكورونا يتحمّل درجات حرارة أعلى مما كان يُعتقد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:16 م
فايزر بايونتك
فايزر بايونتك
وكالات
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أعلنت شركة "بايونتك" الألمانية وشريكتها الأميركية "فايزر" الجمعة أن الاختبارات أظهرت أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا قادر على تحمّل درجات حرارة أعلى مما كان يعتقد، ما من شأنه أن يسهّل آلية شحن الجرعات اللقاحية وتخزينها.

وقالت الشركتان إنهما طلبتا من إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن تسمح بتخزين اللقاح لمدة تصل إلى أسبوعين عند درجات حرارة تتراوح بين -15 و-25 درجة مئوية (15 و25 درجة مئوية تحت الصفر)، وهو هامش تبريد متوافر في ثلاجات الصيدليات والمنازل.

وبحسب التوجيهات المعتمدة حاليا يجب تخزين جرعات لقاح فايزر بايونتك في ثلاجات يتراوح هامش الحرارة فيها بين -80 و-60 درجة مئوية (80 و60 درجة مئوية تحت الصفر) حتى ما قبل خمسة أيام من تلقيه، وهي آلية حساسة تتطلّب حاويات شديدة التبريد لشحن الجرعات وثاني أكسيد الكربون لتخزينها.

وجاء في بيان للرئيس التنفيذي لفايزر ألربت بورلا "في حال تمت المصادقة عليه، سيمنح خيار التخزين الجديد الصيدليات ومراكز التلقيح مرونة أكبر على صعيد إدارة إمدادات اللقاح".

وفايزر بايونتك المعتمِد تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال هو أول لقاح مضاد لكوفيد-19 سمح الغرب باستخدامه.

وتلاه لقاح شركة موديرنا الأميركية، المعتمد التقنية نفسها إنما يمكن تخزينه لمدة ستة أشهر عند حرارة تبلغ -20 درجة مئوية (20 درجة مئوية تحت الصفر) ومن ثم في ثلاجات عادية لمدة تصل إلى 30 يوما.

أما لقاح أسترازينيكا أكسفورد فيعتمد التقنية التقليدية للقاحات ويمكن تخزينه وشحنه داخل ثلاجات عادية.

وقال الرئيس التنفيذي لبايونتك أوغور شاهين إن بايونتك وفايزر تواصلان العمل على "تركيبات جديدة يمكن أن تسهّل نقل لقاحنا واستخدامه".

وبدأت الشركتان اختبار اللقاح على الحوامل.

ويشمل الاختبار نحو أربعة آلاف حامل في الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل والتشيلي والموزمبيق وجنوب إفريقيا وبريطانيا وإسبانيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت بايونتك وفايزر أن المشاركات في الاختبار في الولايات المتحدة تلقّين الجرعة الأولى.

على صعيد آخر، أظهرت دراسة شملت أكثر من تسعة آلاف شخص من أفراد الطواقم الصحية في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب أن الجرعة الأولى من لقاح فايزر فاعلة بنسبة 85 بالمئة بعد ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع على تلقيه.

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