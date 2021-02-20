يحبون مساعدة الآخرين.. مميزات مواليد برج الحوت





مميزات مواليد برج الحوت - من صفات مواليد برج الحوت أنهم أشخاص مبدعة.

- أشخاص ذات شخصية حساسة وعاطفية وبديهية، ومتواضعة ورومانسية.

- لديهم القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء بها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، معتمدين على لغة الجسد.

- أشخاص ناجحين ومبدعين جدًا ويحبون تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم لإسعادهم.

- يفكرون بقلبهم لا بعقلهم ويكرهون مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك.





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- يصعب عليهم رفض طلب أي أحد، فقول كلمة لا أمر صعب بالنسبة لهم للغاية.

- قادرين على إظهار مشاعرهم بطريقة جديدة.

- يتخذون القرارات بناء على حدسهم القوي.

- يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام من شريكهم ويفضلون الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولهم.

- يفضلون الحياة البسيطة وغير المعقدة، ويبتعدون عن مظاهر الحياة الفارهة.