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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

يحبون مساعدة الآخرين.. مميزات مواليد برج الحوت

السبت 20/فبراير/2021 - 06:37 ص
برج الحوت
برج الحوت
سلمى بدر
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يمتلك مواليد برج الحوت الكثير من المميزات والصفات التي تميزهم عن غيرهم من مواليد الأبراج الأخرى.

تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن مميزات مواليد برج الحوت.

مميزات مواليد برج الحوت

- من صفات مواليد برج الحوت أنهم أشخاص مبدعة.
- أشخاص ذات شخصية حساسة وعاطفية وبديهية، ومتواضعة ورومانسية.
- لديهم القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء بها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها، معتمدين على لغة الجسد.
- أشخاص ناجحين ومبدعين جدًا ويحبون تقديم المساعدة للآخرين، وحل مشاكلهم لإسعادهم.
- يفكرون بقلبهم لا بعقلهم ويكرهون مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك.

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- يصعب عليهم رفض طلب أي أحد، فقول كلمة لا أمر صعب بالنسبة لهم للغاية.
- قادرين على إظهار مشاعرهم بطريقة جديدة.
- يتخذون القرارات بناء على حدسهم القوي.
- يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام من شريكهم ويفضلون الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولهم.
- يفضلون الحياة البسيطة وغير المعقدة، ويبتعدون عن مظاهر الحياة الفارهة.

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