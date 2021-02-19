الأمير فيليب سيبقى في المستشفى حتى أوائل الأسبوع المقبل





وكان القصر قد أعلن مؤخرًا أنه والملكة تلقيا جرعاتهما الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

أعلن قصر باكنجهام الملكي البريطاني أن الأمير فيليب، البالغ من العمر 99 عاما، زوج الملكة إليزابيث الثانية، سيبقى في المستشفى حتى أوائل الأسبوع المقبل، وهو في حالة معنوية جيدة.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر ملكي قوله: "بعد استشارة طبيبه من المرجح أن يبقى دوق إدنبرة في المستشفى للمراقبة والراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى أوائل الأسبوع المقبل".وأضاف: "كما قلنا سابقًا، يتصرف الطبيب بدافع الضمان.. وما زال الدوق في مزاج جيد".ويتواجد الأمير في أحد مستشفيات لندن منذ مساء يوم 16 فبراير، ولم يكن مرضه مرتبطًا بفيروس كورونا المستجد.