«عقب تعيينهما».. «الخشت» يهنئ نائب رئيس جامعة القاهرة وعميد التربية النوعية

قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للدكتور جمال عبد السميع الشاذلي لصدور قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.كما قدم التهنئة للدكتور طارق سمير محمد أمين لصدور قرار جمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية النوعية.وتمنى لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع شؤون التعليم والطلاب، وكلية التربية النوعية والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة.