لبنان: توقيف شخصين أحدهما سوري لارتباطهما بخلية تابعة لـ«داعش»

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني في منطقة عرسال، شرقي البلاد، شخصين، أحدهما لبناني والآخر سوري، لارتباطهما بأفراد خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الجمعة، إن الدورية أوقفت الشخصين في بداية الشهر الجاري.وكانت مخابرات الجيش اللبناني قد أعلنت، في بيان في الأول من الشهر الجاري، أنها أوقفت 18 شخصًا من اللبنانيين والسوريين في منطقة عرسال شرق لبنان بتهم الانضواء في خلايا ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي.