المغرب تسجل 448 إصابة و16 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 448 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 480504 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 9886 فحصا، قد بلغ 5089223 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8540 حالة،كما تم تسجيل 835 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 463271 حالة.