انطلاق 10 رحلات بالون طائر بسماء الأقصر اليوم

شهد مهبط البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي، اليوم الجمعة، انطلاق 10 رحلات بالون نقلت حوالي 230 راكبا بمختلف الجنسيات، في إطار حرص مسؤولي المحافظة على زيادة تنشيط سياحة البالون الطائر، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.وتشهد سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلال الفترة الحالية، انخفاضا ملحوظا في رحلات البالون رغم تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المستمرة، فضلا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لجميع الرحلات قبل وبعد الإقلاع.وكان مطار الأقصر الدولي قد حصل خلال الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات.