محمد مهران: تخوفت من «لؤلؤ» بعد سماع قصته من مى عمر.. وكتبته فى 39 يومًا

أعرب الفنان محمد مهران عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "لؤلؤ" والذي تولى كتابته وشارك في بطولته بجانب الفنانة مي عمر.وقال "مهران" في تصريح لـ"الدستور"، إنه تخوف في بداية الأمر من تولى كتابة المسلسل وتحديدا بعد سماع القصة من الفنانة مي عمر، مشيرا إلى أنه استغرق ٣٩ يوما في كتابته، لافتا إلى أن المدة تخدع لأنها قليلة ولكن كانت كبيرة بالنسبة له بسبب أنه عكف على كتابته لساعات طويلة في اليوم الواحد.وعن الانتقادات التي وجهت لنهاية المسلسل، أكد مهران أن الانتقادات سواء سلبية أو إيجابية تدل على نجاح العمل، مشيرا إلى أنها نهاية طبيعية لكل الشخصيات حيث نال كل منهم جزاءه وأما عن مجدي فهو خير دليل للشخص النقي الذي يحب من قلبه دون التفكير في أي مصلحة مما جعله يضحي بنفسه من أجل الحفاظ على سمعة ونجاح الفتاة التي يعشقها.