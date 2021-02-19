إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بانقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي أمام نفق أبوصالح نطاق المحافظة ووقوع إصابات.وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبين أن المصابين وهم شعبان نافع شعبان 56 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وعواطف بهاء الدين حسني 20 سنة، مصابًة باشتباه كسر بالساق الأيمن، عبدالرحمن مجدي مكرم 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى، حمادة محمد أحمد 23 سنة، مصابًا بجروح وسجحات بالجسم.كما أصيب علي مختار علي 30 سنة، بكدمات وسجحات بالجسم، مجهول الاسم حوالي 30 سنة مصابًا بغيبوبة تامة وجميعهم مقيمون بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، فيما رفض 3 أشخاص آخرين نقلهم إلى المستشفى وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.