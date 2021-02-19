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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونيسف»: مجموعات مسلحة تهدد حياة 3 ملايين طفل نازح في الكونغو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:58 م
طفل نازح في الكونغو
طفل نازح في الكونغو
وكالات
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أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة، عن قلقها لحياة ومستقبل أكثر من ثلاثة ملايين طفل نازح مهددين بأعمال العنف التي ترتكبها عشرات المجموعات المسلحة الناشطة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأعلنت يونيسف في بيان أن حياة ومستقبل أكثر من ثلاثة ملايين طفل نازح.. مهددين في جمهورية الكونغو الديموقراطية ويبدو أن العالم غير مكترث لمصيرهم.

ووفقا للأمم المتحدة تعد جمهورية الكونغو حاليا 5،2 مليون نازح يعيشون في مخيمات مكتظة لا تصلها مياه نظيفة ولا تؤمن فيها خدمات صحية وخدمات اخرى أساسية.

وذكرت يونيسف: "لا يعرف الأطفال النازحون سوى الخوف والفقر والعنف".

ومنذ ثلاثة عقود تنشط عشرات المجموعات المسلحة المحلية والأجنبية في شرق الكونغو حيث ترتكب يوميا مجازر وتجاوزات ضد المدنيين العزل.

وأضافت "تتعرض مراكز صحية ومدارس للنهب وتحرق قرى بكاملها وقتلت أسرا بكاملها بالسلاح الأبيض بينهم أطفال".

وأوضحت أنه في الأثناء يجعل انعدام الأمن وقلة البنى التحتية في وسائل النقل إيصال المساعدات إلى النازحين أمرا صعبا.

يذكر أن غالبية السكان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، البلد غير المستقر في وسط إفريقيا، من الشباب وفقا لأرقام رسمية عدد الأطفال في هذا البلد 54 مليونا والمراهقين 22 مليونا من أصل عدد سكان يقدر ب80 مليونا.

وأعلن إدوار بيغبيدر ممثل اليونيسف في الكونغو الديمقراطية، أنه "بدون تدخل إنساني مستدام سيموت آلاف الأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض، ولن يتلقى النازحون الخدمات الأساسية المنقذة للحياة التي يعتمدون عليها".

وتقدر حاجات اليونيسف من المساعدات الإنسانية لعام 2021 ب384،4 مليون دولار وهي ممولة فقط بمستوى 11%.

وتدعو اليونيسف الجهات المانحة لـ"تكثيف" الجهود "لإحياء الأمل بمستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال" النازحين.

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