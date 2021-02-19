الأنبا غبريال يلقى عظته الأسبوعية بمطرانية بنى سويف

استأنف الأنبا غبريال أسقف بني سويف، اليوم الجمعة، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية بني سويف.واتخذت الكنيسة خلال العظة الأسبوعية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بفتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.