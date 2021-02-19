روسيا تعلن تأييدها لمشاركة القوى النووية الخمس في مفاوضات «ستارت-3»

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأييد بلاده لمشاركة القوى النووية الخمس في مفاوضات اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء روسية: "إذا كانت هذه العملية ستصبح متعددة الأطراف، فيجب أن يكون هناك اتفاق طوعي بين جميع أولئك الذين يرغبون في رؤيتهم (أولًا وقبل كل شيء القوى النووية الخمس).. نحن نحترم موقف بكين، التي تريد إما اللحاق بنا، أو تقترح التقليص إلى مستواها، ثم نتحدث بعد ذلك. لكن في جميع الأحوال، إذا كانت هذه عملية متعددة الأطراف فلا يجب أن تكون بدون بريطانيا وفرنسا".